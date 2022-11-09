Племянница российской певицы Людмилы Зыкиной скончалась при невыясненных обстоятельствах

Племянница певицы Людмилы Зыкиной скончалась при невыясненных обстоятельствах в возрасте 42 лет.

О родственнице российской артистки стало известно после ее появления в телеэфире. Екатерина тогда рассказывала, что ее брат Сергей не желает делиться наследством певицы. Женщина утверждала, что случайно оформила на него генеральную доверенность, после чего тот куда-то исчез. В итоге у нее остались только серьги стоимостью от 2-х миллионов долларов, которые принадлежали супруге императора Александра III Марии Федоровне.

В конце октября племянница Зыкиной умерла. Адвокат подтвердил смерть женщины, но детали гибели раскрывать не стал. Также о причинах смерти Екатерины не хочет говорит ее подруга Елена Лосева.

«Я говорить ничего не буду. Зачем это нужно? Я в шоке от известия, ведь ее знала со дня рождения. Но ее родные люди больные, у нее тоже было три заболевания», — сказала приятельница.