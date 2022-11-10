55-летний актер театра и кино Николай Козак впервые сообщил о потере двойни от первой жены Татьяны

Популярный российский актер театра и кино Николай Козак счастлив в браке. Он познакомился с будущей женой, когда та была еще ребенком. Артист нянчил дочку близкого друга и даже не мог и представить, что через 15 лет она ему станет супругой.

Козак рассказал, что познакомился с Еленой Пантюшиной, когда ей было всего 17 лет. Николай был старше на 17 лет. Как ранее говорила девушка, их отношения полностью законны. Актриса при этом призналась, что долгое время боялась рассказать родителям о романе со старшим избранником.

Но еще была у Николая первая супруга Татьяна. Счастливый брак просуществовал 15 лет. 55-летний артист в откровенной беседе сообщил, что пережил трагедию. Когда наступила долгожданная беременность, пара узнала, что ждет двойню. Но познать радости отцовства актеру не удалось. Елена потеряла детей. После трагедии она вовсе не захотела заводить наследников.

«Случилось отторжение плодов на раннем сроке. У Тани появился страх».

Козак отметил, что он очень тяжело переживал этот период. Позже и вовсе узнал, что у возлюбленной появился другой мужчина. Она сильно увлеклась неким поклонником Сергеем, поэтому продолжать отношения не было смысла.