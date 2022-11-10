Актриса Анастасия Мельникова впервые появилась на телевидении после сообщения о тяжелой болезни

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Актриса Анастасия Мельникова впервые появилась на телевидении после сообщения о тяжелой болезни
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Фото из открытых источников

Анастасия Мельникова, звезда сериала «Улица разбитых фонарей», уже пять лет борется с неизлечимой болезнью. Артистка, которая не называет точный диагноз, пока никак не может победить серьезный недуг.

Мельникова не скрывает, что перенесла несколько сложных операций. Одно из хирургических вмешательств едва не привело к тяжелым осложнениям. Актриса даже некоторое время передвигалась на каталке. Но сдаваться Анастасия не планирует. Она намерена бороться с болезнью.

Мельникова впервые за долгое время появилась на телевидении. Артистка кино пришла в студию программы Андрея Малахова «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1» . Она удивила поклонников метаморфозами во внешнем виде. Звезда похудела, постройнела, посвежела. Приталенное черное платье знаменитой петербуржанки выгодно подчеркнуло ее фигуру. 

Примечательно, в Москву Анастасия Мельникова прилетела после визита в Мариуполь. Там она занималась воссоздание разрушенного театра.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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