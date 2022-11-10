Бывший парень телеведущей Насти Ивлеевой попросил у нее второй шанс на отношения

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Бывший парень телеведущей Насти Ивлеевой попросил у нее второй шанс на отношения
Знаменитости
Фото из открытых источников

На канале «Пятница» стартует новое шоу «Сердце Ивлеевой». Главной участницей проекта станет блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Также в программе примут участие мужчины. Они поборются за сердце знаменитой девушки.

Одним из претендентов на отношения со звездой стал ее бывший парень Алексей, с которым знаменитость встречалась до популярности.

На слепом знакомстве Ивлеева не узнала своего экс-возлюбленного по голосу, но позже стала догадываться, кто это на самом деле. Когда парень начал рассказывать некоторый моменты из жизни, напомнил свидание на теплоходе по Неве, все сомнения Насти рассеялись. Сделать правильный выбор ведущей помогут ее близкие – брат и мама.

Уже завтра, 11 ноября, выйдет новый выпуск программы, в котором блогерша оставит всего 12 претендентов из 50. У каждого участника будет 90 секунд, чтобы убедить красавицу и ее родных остаться в проекте и продолжить борьбу за ее сердце.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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