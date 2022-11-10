Мария Погребняк заявила, что Брежнева поет на русском, так как не знает украинский язык

Певица из Украины Вера Брежнева анонсировала новые концерты в Прибалтике. Внимание общественности привлекло то, что супруга Константина Меладзе вернулась к русскому языку.

В своем Телеграме жена Павла Погребняка высказала свое мнение, почему певица вернулась к русскому. По словам Марии Погребнюк, экс-«ВИА Гра» попросту не знает родной язык, а петь с листочка неудобно.

Вера сломалась, петь с листочка на украинском сложно, не интересно, снова в ходу русский язык, - написала модель.

В середине октября Брежнева записала украиноязычную песню совместно с исполнительницей Tayanna «Вышиванка» о традиционном наряде жителей Украины. Также на композицию было снято лирическое черно-белое видео.

Отметим, многие украинские артисты решили перейти на родной язык после начала СВО. Речь идет о Максе Барских, Светлане Лободе, Тине Кароль.