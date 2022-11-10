Новое фото онкобольной певицы Лаймы Вайкуле появилось в Сети

Лайма Вайкуле продолжает выступать, несмотря на проблемы со здоровьем. Латвийская звезда вернулась к своей гастрольной деятельности после рецидива рака груди, который ей пришлось снова лечить в США.

Прибалтийская артистка сейчас не раскрывает свой диагноз. Хотя недавно эстрадная певица призналась, что испытывает некоторые проблемы со здоровьем и попросила за не молиться. Как высказалась Вайкуле, шансов на полное выздоровление у нее практически нет.

После рецидива онкологии внешность Лаймы серьезно поменялась. Исполнительница обратилась к парикмахеру, который сделал ей очень короткую стрижку. Говорят, что у звезды из-за агрессивного лечения начали стремительно выпадать волосы.

А недавно в Сети появился новый снимок Лаймы, на котором она позирует в парике. Поклонникам не понравился аксессуар. Фанаты раскритиковали парик, подметив, что он похож на солому.

При этом ранее 68-летняя артистка выглядела очень слабой и не появлялась на публике без головного убора, преимущественно платка.