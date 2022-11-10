Папа не помог: почему дочь Николаева не стала успешной певицей, как Наташа Королёва

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Папа не помог: почему дочь Николаева не стала успешной певицей, как Наташа Королёва
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Фото из открытых источников

Старшая дочь известного музыканта и композитора Игоря Николаева некогда пыталась пойти по стопам знаменитого отца и стать артисткой. Но карьера Юлии так и не сложилась.

В свое время наследница выпускала композиции и выступала совместно со звездным отцом и на тот момент мачехой – Наташей Королёвой.

Леонид Дзюник объяснил, почему исполнительница хита «Дельфин и русалка» смогла добиться огромного успеха, а ее падчерице не удалось стать популярной.

«Потому что Наташа этого сильно хотела. Знала, что если не будет пахать как раб на галерах, ничего не выйдет. Поэтому стала кем-то. А дочь Игоря Николаева? Думала, что папа напишет песню и все будут рукоплескать. Нет, не вариант, пахать надо», - заявил продюсер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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