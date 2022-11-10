Певец Данко объяснил нападение Филиппа Киркорова на своего охранника во время концерта

На днях вокруг Филиппа Киркорова разгорелся очередной скандал. Артист спустился со сцены и отхлестал букетом роз своего охранника прямо на концерте в Казахстане. Зрители, присутствующие в зале, проигнорировали этот инцидент и продолжили наблюдать за выступлением.

По мнению певца Данко (настоящее имя Александра Фадеева), поп-король российской эстрады так повел себя только ради пиара.

Ему нужно было придумать какую-нибудь пиар-историю, уже пора. Вот и придумал. Цветами урона не нанесешь, а медийная история громкая. Он ведь такой человек, который все время придумывает шоу и скандалы. Это еще по-божески, - сказал Данко.

Действительно, в последнее время Филипп Бедросович слишком часто становится в центре скандала. То из-за своих диких танцев на православном кресте, то из-за оскорблений журналистки после вопроса о "кражах" меню в ресторанах.

Также "мистер Евровидение" во время гастролей вышел в полупрозрачных колготках поверх трусов и обматерил Викторию Боню в ответ на оскорбление из-за Наргиз Закировой.