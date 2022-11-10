Певица Вера Брежнева сообщила о разбитом сердце на фоне слухов о разводе с Меладзе

Экс-звезда женской поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева сделала заявление после слухов о своем разводе с мужем Константином Меладзе. В Сети давно ходят слухи, что певица и композитор разошлись еще летом из-за политических взглядов.

Судя по последнему заявлению Брежневой о разбитом сердце, с возлюбленным она все-таки разошлась.

«Все собирается потихоньку, как пазл, складывается. Собирается разбитое сердце из осколков», — написала звездная блондинка.

О том, что время лечит, свидетельствуют возобновившиеся выступления Веры. Брежнева по примеру соотечественников начала гастроли в Латвии.

Ранее себя в блоге украинская артистка подтвердила, что она переживает непростой период, в ее жизни смешалось все.

«Учусь жить заново, есть опыт, привычки, знания, паттерны. Все смешалось, но прислушиваюсь к новым ощущениям», — дала намекнула Брежнева на новую жизнь.

Напомним, еще в феврале певица покинула Россию, укрывшись с Константином Меладзе в солнечной Италии. Вскоре поползли слухи о расколе пары. Ни продюсер, ни исполнительница никак не комментируют происходящее.



