Полуобнаженная невеста рэпера Тимати нашла новую подработку

Прошлой зимой стало известно о новом романе Тимати. Избранницей рэпера стала 19-летняя модель Валентина Иванова. О девушке мистера BlackStar практически ничего не известно.

Известно только то, что избранница артиста работает с некоторыми брендами одежды и нижнего белья, а также снимается в глянцевых журналах. В свое время она появилась на обложке изания Vogue. Но при этом Валя не отказывается от предложений маленьких магазинов, которые работают через маркетплейсы.

Сегодня стало известно, что полуобнаженная невеста рэп-певца снялась для бренда белья. Подписчики Ивановой окрестили этот проект "подработкой" из-за катастрофической нехватки денег. Судя по всему, белье пользуется спросом. Один из рекламируемых товаров получил более 800 отзывов.

Кстати, Тимати познакомить свою подружку с мамой и детьми. На одном из выходов в свет Симона Юнусова держала под руку молодую пассию сына.