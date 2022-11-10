Поп-король Филипп Киркоров показал переписку с певицей Наргиз Закрировой

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров недавно вышел на сцену в Ташкенте и обратился к коллеге Наргиз Закировой с нелестной речью. В интервью «Алена, блин!» артист показал переписку с певицей, которая когда-то им восхищалась.

«Happy birthday rockstar. Люблю бесконечно!» – написала Наргиз Киркорову.

Конфликт звезд начался после скандального поста исполнительницы в Сети, которая увидела афишу выступления Филиппа в Узбекистане.

«Понаехали!», - написала она.

Такой поступок шокировал артиста, который думал о любви и уважении певицы к его персоне. Он так и не понял, за что Закирова на него сорвалась. При этом экс-супруг Пугачевой уверен, что эпатажная вокалистка ему просто завидует, поскольку сама потеряла заработок в РФ и ближайшие 50 лет не сможет туда вернутся.

Напомним, Наргиз попала в ряды артистов, которые осуждают СВО на Украине. В начале года знаменитая узбечка покинула Россию и вернулась в Ташкент.