Публицист Юрий Поляков осудил оперную певицу Анну Нетребко за слова о патриотизме

Известный писатель, общественный деятель и публицист Юрий Поляков считает, что разговоры оперной певицы Анны Нетребко о ее патриотизме и о том, что «она всегда помнит, что она русская», не более чем слова.

В беседе с журналистами писатель заявил о том, что патриотизм измеряется не словами, а поступками. Юрий полагает, что во имя патриотизма сейчас люди жертвует жизнью, другие доходами и удобствами, отказываясь от яхт в Ницце.

«А кто-то, когда встала необходимость ради любви к родине пойти на жертвы, отказаться от чего-то, заявил: нет, извините! Тут выяснилось, что их патриотизм вербальный», – подчеркнул Поляков.

По словам публициста, Нетребко в интервью и выступлениях неоднократно говорила о любви к своей стране. Но при этом покинула РФ после начала СВО, живет в Испании и продолжает гастроли.

«Она выбор свой сделала в пользу доходов», – заключил он.