Продюсер Павел Рудченко осудил певицу Валерию за предстоящий концерт в Узбекистане

Не так давно певица Валерия заявила, что решила отменить концерты в РФ из-за ситуации на Украине. Но, похоже, артистка передумала и захотела подзаработать за границей.

Павел Рудченко обрушился с волной критики на исполнительницу. Продюсер считает, что звезда боится уронить на родине репутацию, поэтому планирует выступить в Узбекистане.

«Получается, что она ограничивает российский зрителей в угоду сегодняшней конъюнктуре. Наверное, боится запятнать имя, не прослыть праздным человеком в трудные времена. Чтобы не уронить репутацию на родине, она работает в другой стране. Ничего страшного», – высказался Рудченко.

Также музыкальный продюсер добавил, что россияне по большому счету ничего не потеряли. По мнению эксперта, у Валерии все равно нет патриотических песен, поэтому она «не в теме».