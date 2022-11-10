Собчак заявила, что не хочет, чтобы ее сын Платон стал артистом

Ксения Собчак желает, чтобы ее сын Платон выбрал серьезную профессию, а не стал актером, как его папа. Что Максим Виторган (отец мальчика) думает по этому поводу, неизвестно. А вот второй супруг телеведущей Константин Богомолов полностью с ней согласен.

Ксения во всем прислушивается к своему 6-летнему сыну. Хотя пока что решает все за него. Когда придет время определяться с профессией, Собчак безусловно выскажет свое мнение, однако на наследника давить не будет.

«Буду вбрасывать идеи, очень осторожно. В конце концов все равно доверюсь выбору сына, даже если он будет по моему мнению неправильный. Мне не хотелось бы, чтобы он становился артистом, эта профессия развращает мужчину, делает его капризным. Мало кто это может выдержать.

При этом телезвезда хотела бы, чтобы ее наследник посвятил жизнь математике либо другим наукам.