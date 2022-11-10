Супруга Дмитрия Диброва Полина продемонстрировала свою грудь после пластической операции

Супруга известного российского телеведущего Дмитрия Диброва показала грудь после пластической операции. Результатом оперативного вмешательства фотомодель поделилась с подписчиками в своем блоге.

С момента операции прошел месяц. Полина Диброва никак не может нарадоваться результатом проведенной пластическими хирургами работы.

«Я счастлива тому результату, который вижу в зеркале. Вот так у нас. Как вам такая красота?» – подписала снимок 33-летняя девушка.

Стоит сказать, что жена Диброва не случайно пошла на столь серьезный шаг. Полине очень хотелось вернуть былые формы после родов. Об этой операции она давно мечтала.

Победительница конкурса красоты и 62-летний телеведущий в браке с 2009 года. У супругов есть трое общих детей: сын Саша, которому 12 лет, 8-летний Федя и 7-летний Илья. Еще у артиста есть сын от первого брака и дочка от вторых отношений.