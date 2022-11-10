Тигран Кеосаян о ситуации на Украине и российском народе: «Похмелье будет тяжелым»

10 ноября советскому мульти "Жил-был пёс" исполняется 40 лет. Издание "Украина.ру" решило спросить у российского режиссера, актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, куда делся дружелюбного этнос, который звучит в мультфильме, и что сейчас происходит с культурой Украины.

Сошли с ума. С культурой не происходит ничего. Она как была, так и сейчас остается. Другое дело, есть люди, которые меняют свои политические векторы, пытаются изменить свой генетический код. Но это временное явление, оно пройдёт.

На вопрос Кеосяну о том, чтобы он мог сказать российскому и украинскому народам, Тигран ответил:

Ничего не могу сказать, не являюсь демиургом. Не уверен, что народ нуждается в моих подсказках и мыслях. Народ –он мудрый и умный, даже если сейчас заблуждается, то все равно придет к правильным выводам. Трезвость будет сложная, а похмелье будет тяжелое, но выводы народ сам сделает. Точно понятно, что мы боремся за правое дело. По поводу украинского народа, я запутался. Вроде замечательные люди, все хорошо, мешает ослепление и состояние оболванивания. Это в мои попытки оценить ситуацию вносит диссонанс.