Уехавшая из России Ани Лорак выступит на новогоднем концерте «Жара» в «Крокус Сити Холл»

Украинская певица Ани Лорак, которая с первых дней молчит о происходящем, возобновила музыкальную карьеру после длительного отсутствия на сцене. Артистка записала новую русскоязычную песню и выпустила клип.

«Сцена — это моя жизнь. Я могу жить лишь тогда, когда дышу с вами одним воздухом. Пою, пока песни касаются вашей души», — говорила Лорак.

Теперь исполнительница планирует выступить на новогоднем концерте "Жара". Он пройдет в "CROCUS CITY HALL" 10 декабря.

Напомним, что сейчас Лорак находится в Испании вместе с дочерью Софией от первого брака. Певица опубликовала снимки с отдыха в своей соцсети. По всей видимости, Ани вскоре планирует вернуться в РФ и приступить к репетициям.



Тем временем украинцы критикуют певицу, пишут нелицеприятные комментарии и регулярно лют грязь за ее молчание о спецоперации. Но ее поступки говорят сами за себя, поэтому о званиях и имуществе на Украине артистке можно забыть.