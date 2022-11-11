«Свободная пресса»: Сейчас уже звучат вопросы к министру Сергею Шойгу

Ситуация с Херсоном стала шоком для многих, ведь сдача Херсона – это сильный морально-политический удар по обществу и власти.

Масштаб этой потери несопоставим с уходом российских войск из Балаклеи и Лимана, пишет «Свободная пресса». Россия потеряла плацдарм на правобережье и не сможет захватывать территории Николаевской и Одесской областей, чтобы реализовать план по созданию коридора аж до Приднестровья и контроле над большой частью побережья Черного моря.

Ситуация настолько сложная, что нет даже гарантий того, что за счет выведенных войск удастся уплотнить наступающие боевые порядки под Угледаром, Марьинкой, Авдеевкой и Первомайском. Ведь на восток и Запорожье прибудут и те подразделения ВСУ, которые наступали под Херсоном.

После ухода с Херсона можно ждать серьезных кадровых перестановок в российской армии. С начала «военной спецоперации» с должности были сняты три командующих военными округами из четырех. И это, судя по всему, еще не все.

Также не стоит забывать и о том, что был ранее снят командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов. Это произошло после потери флагмана «Москва» у острова Змеиный и БДК «Саратов», который атаковали вообще у причала в Бердянске. Было множество других кадровых решений на всех уровнях.

Сейчас уже звучат вопросы к генералу армии Сергею Шойгу, который занимает пост министра обороны 10 лет подряд. Как высказался недавно член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гулурев, ход нынешней «военной спецоперации» РФ на территории Украины во многом объясняется тем, как развивалась российская армия за последние годы.

«Надо понимать, что такие события — следствие реальности, которая сложилась в войсках за последние лет 10, когда красивые доклады стали важнее реальности, когда рисовали на презентациях интересные слайды, выдавая желаемое за действительное. Это нам особенно аукнулось в первые месяцы специальной военной операции, к сожалению, сейчас подобное до сих пор есть. Изживать эту тенденцию надо нам вместе, армия — часть общества, все вместе заразу эту победим, получится обязательно», - написал Гурулев.

И не исключено, что Гурулев уже знает, какие перестановки могут произойти в оборонном ведомстве.