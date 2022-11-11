Министерство торговли США определило российскую экономику как нерыночную

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Министерство торговли США определило российскую экономику как нерыночную
Экономика
Фото из открытых источников

Американское министерство торговли квалифицировало российскую экономику как нерыночную по итогам проведенного исследования. Экономические ведомства США периодически проводят анализ экономики других государств по разработанным критериям, по которым определяется степень их соответствия рыночному характеру. Это делается для выстраивания политики по введению антидемпинговых пошлин. 

В 2002 году экономика России была определена как рыночная. К такому же выводу пришли американцы в октябре 2021 года.

Однако теперь это решение изменено.

«Министерство торговли (США - ИФ) считает, что Россия больше не может считаться страной с рыночной экономикой и поэтому должна быть переклассифицирована в страну с нерыночной экономикой для целей закона США об антидемпинговых пошлинах», – написано в итоговом документе министерства. 

В качестве обоснования указывается на расширение вмешательства российского правительства в процессы, протекающие на внутреннем рынке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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