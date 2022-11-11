Комбат Ходаковский рассказал об опасности, связанной с оставлением Херсона

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Комбат Ходаковский рассказал об опасности, связанной с оставлением Херсона
Украина
Фото из открытых источников

О сложностях, которые могут возникнуть из-за выхода российских войск из Херсона, предупредил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

В своем телеграм-канале он объяснил, что отход ВС РФ с правого берега Днепра позволяет ВСУ освободить крупную группировку. А значит, эти силы могут пойти на один из других участков фронта. Если РФ сейчас не будет планировать форсировать Днепр, то достаточно ограниченных сил для удержания линии обороны.

Также Ходаковский написал, что на «взятие» Херсона противником было потрачено существенно меньше сил и средств, чем ВС РФ потратили на взятие Павловки. А это значит, что ресурсы у ВСУ остаются, ведь на Херсонском направлении была очень внушительная группировка ВСУ. При этом у ВС РФ на любом направлении в настоящий момент «довольно тонко».

РФ тоже может снять часть ресурса с Херсонского направления, поскольку вряд ли ВСУ будут форсировать Днепр сейчас. Но украинские войска могут пойти в наступление с Запорожья. Поэтому стоит вопрос, куда бросать подкрепление и будет ли оно далее действовать эффективно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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