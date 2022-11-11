Эксперт: Вывод российских войск из Херсона будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте

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Эксперт: Вывод российских войск из Херсона будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Вывод российских войск из Херсона будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, пишет «Свободная Пресса».

Правый берег Днепра был удобным плацдармом для того, чтобы начать наступление на Николаев и Одессу и выйти к Приднестровью.

Но, как отметил Кнутов, главной целью «военной спецоперации» РФ является не захват Херсона, Харькова, Винницы или Львова. В первую очередь РФ интересует Донбасс, а там до сих пор продолжаются бои и ВСУ даже удалось зайти на территорию ЛНР.

Кнутов отметил, что считает вывод войск с правого берега правильным, поскольку их присутствием там усложнялось из-за ударов ВСУ по переправам через Днепр.

Произошедшее эксперт называет политической победой Киева. Но далее, по его мнению, стоит ожидать уничтожение всей критической инфраструктуры Украины. Только так, утверждает Кнутов, есть вероятность того, что удастся заставить Киев принять условия Москвы.

Но ситуация не такая однозначная, уверен политический эксперт Ростислав Ищенко. Он вообще опасается того, что ВСУ за считанные часы, используя эффект внезапности, могут перенести конфликт на российскую территорию, и за ночь дойти до Москвы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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