Военный эксперт Кузнецов оценил скорость отвода войск из Херсона восклицанием «Браво»

Военный эксперт Петр Кузнецов в своей статье для издания «Блокнот» похвалил российское военное командование за скорость отвода войск из Херсона. Особенно он отметил, что были предотвращены многочисленные потери.

ВСУ, как известно, существенно усложнили логистику российской группировке войск на правом берегу Днепра, это была большая проблема. Украинское военное командование в последние дни разрабатывало план по окружению отступающей российской группировки войск. Аналитики ВСУ и НАТО заявляли, что на вывод необходима минимум неделя. Однако российские командиры разработали свою стратегию и оперативно отвели войска. Для выполнения задачи им потребовалось всего двое суток.

Как утверждает Минобороны в своей сегодняшней сводке, с правого берега были выведены не только все войска, но и техника - противнику не достанется ни единицы.

«Подводя итог вышесказанному, могу сказать: «Браво, товарищи командиры, браво!!!» Мы в очередной раз доказали, что русская армия наряду с А. Суворовым и М. Кутузовым до сих пор славится своими блестящими стратегами. Ну а для НАТОвских «экспертов» – это очередное фиаско, господа. Ведь наша армия всегда славилась своей непредсказуемостью и хитростью», - цитирует «Блокнот» комментарий эксперта Кузнецова.