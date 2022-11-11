Певица Алла Пугачева пришла на концерт Zivert в Израиле

Алла Пугачева посетила выступление Zivert. Примадонна похвалила концерт российской поп-певицы.

Алла Борисовна заявила, что артистка просто покорила ее сердце. По словам Пугачевой, молодая российская исполнительница собрала в Тель-Авиве полный зал. Все присутствующие остались в восторге.

73-летняя Народная артистка пришла на концерт в стильном черном костюме. Также эстрадная певица одела накидку белого цвета. Свой образ Примадонна дополнила модными очкам и кроссовками. Поклонники отметили, что выглядит жена Максима Галкина (в России признан иноагентом) очень хорошо. Многие фанаты посчитали, что за последнее время артистка еще больше похорошела и помолодела.

Между прочим, сейчас многие российские знаменитости посещают Израиль с гастролями, а Примадонна не упускает возможности заглянуть на них. Пугачева уже побывала на концерте Земфиры и бессменного лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. После окончания выступления Алла Борисовна встретилась с Андреем Макаревичем (в России признан иноагентом), сделав памятное фото, которое разлетелось в Сети.



