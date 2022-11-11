Андрей Норкин сцепился с Яниной Соколовской в прямом эфире шоу «Место встречи»

Журналист Янина Соколовская регулярно вступает в жаркие споры с ведущим политического шоу «Место встречи» Андреем Норкиным. Иногда инциденты в прямом эфире доходят до абсурда.

Так, во время последнего выпуска телеведущий вновь сцепился с политологом. Но смог быстро «прищучить» эксперта. Для этого Норкин задал женщине один лишь вопрос, почему она часто ездит в Москву и принимает участие в российских передачах, а не работает в родной стране, которую столь рьяно защищает (Янина родилась в Киеве).

Она же получает зарплату в двойном размере. Там и здесь. Всех перехитрила. Теперь можно любую пургу нести... А не надо сюда приезжать. Сиди там, где сидишь, трынди оттуда... Осадили слава богу... Вон из России!, — заявил Норкин в программе.

Соколовская не смогла достойно ответить. Зрители же написали в комментариях, что журналистка приезжает в РФ, потому ей выгодно. Другие комментаторы также посоветовали Янине убираться из страны.