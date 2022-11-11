Музыкант Юрий Лоза не сомневался, что Валерий Меладзе вернется обратно в РФ из-за работы

Известный российский певец Валерий Меладзе, который выступил против проведения спецоперации на Украине, и который, по большому счету, никогда себя не считал «русским», вернулся в РФ и продолжает здесь выступать.

Юрий Лоза не сомневался, что артист обязательно вернется на сцену, поскольку и сам он, и организаторы концертов хотят заработать как можно больше денег.

«Я ведь сказал, что приедет он и будет здесь работать. Куда же он денется? Организаторы не хотят срывов концертов. Организаторы – это зависимые от народа люди, от его мнения. Забронируют они, объявят ли концерт, придет ли распоряжение или казаки встанут в позу – все. Бывает всякое! Организаторы – нормальные люди, не хотят рисковать», – сказала музыкант.

Напомним, несмотря на свою антироссийскую позицию, Валерий Меладзе продолжает «кормиться» в родной стране. Певец выступает на частных вечеринках, где зарабатывает миллионы. В связи с этим патриоты призвали отменить артиста, осуждающего проведение СВО.