Baza: Вымогатели денег у главы Ростеха Сергея Чемезова сдали Ксению Собчак

Ксения Собчак, как известно, является владельцем Telegram-канала «Тушите свет». Пост, опубликованный в этом канале, привел к возбуждению уголовного производства о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Телеграм-канал Baza опубликовала договор между Собчак и Тамерланом Бигаевым, администратором канала «Тушите свет». В опубликованном документе, который датирован 1 октября 2022 года, указано, что Ксения Анатольевна является продюсером проекта на площадках, включая тот же Telegram.

В обязанности Бигаева (исполнителя), как видно в тексте договора, входит выполнять задачи заказчика –то есть самой Собчак. Представителем телеведущей в документе значится коммерческий директор – ранее задержанный Кирилл Суханов, который, к слову, обвиняется в вымогательстве на сумму 11 миллионов рублей у Сергея Чемезова. Вместе с ним задержан главред канала «Тушите свет» Ариан Романовский и администратор – Тамерлан Бигаев. Они заявили, что выполняли всего лишь задания заказчика, сдав с потрохами Ксению Собчак.

Сама журналистка заявляла, что никакого отношения к Телеграм-каналу не имеет.