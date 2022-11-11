Блогер Артемий Лебедев назвал шоу на российских телеканалах «позорищем и деградацией для лимитчиков»

Популярный российский блогер Артемий Лебедев рассказал об отношении к отечественному телевидению. Он раскритиковал шоу на российских каналах и пожаловался на недостаток качественных, по его мнению, программ.

«Казалось бы, нас могут увлекать чем-то более содержательным, держать в тонусе. Чтобы не эфир Первого-Второго канала был с длинными программами, вот это конченое *** [позорище], даунгрейд полный, деградация для лимитчиков», — возмутился Лебедев.

Взбешенный дизайнер назвал отечественные проекты на ТВ «трешем для селюков». В качестве примера качественных программ блогер привел проекты канала «Би-би-си». Он указал, что там поддерживается высокий уровень операторской, сценарной, дикторской работы.

«У тебя просто уважение есть к зрителям, которые смотрят научно-познавательный контент. В отличие от российских ток-шоу, этих "Пусть говорят" и другого говна», —добавил он.

Напомним, что ранее Артемий обвинил российские шоу в том, что именно они вырастили «поколение дебилов». Скандалист счел, что известные отечественные программы зрителей оболванивают.