Дзюник: SHAMAN ничего не получает за свои выступления на патриотических концертах

Продюсер Леонид Дзюник поставил точку в жарких спорах об артисте SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов. Дело в том, что в Сети не утихают слухи о том, что кто-то финансирует данный проект.

Как заявил продюсер, молодой певец достаточно востребован, поэтому не нуждается в финансировании извне. Дзюник отмечает, что государство не платит певцу за патриотические концерты, как многие подумали. SHAMAN зарабатывает себе на жизнь сам, своим талантом.

«Его не финансирует никто. В том числе не финансирует Министерство культуры», — высказался музыкальный эксперт.

Тем временем исполнитель выпустил новый видеоклип «Вороны мои». За два часа после премьеры ролик посмотрели боле 100 тысяч пользователей на YouTube. На сегодняшний день клип посмотрели более 800 тысяч раз. Музыку и стихи композиции написал SHAMAN.

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