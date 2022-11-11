Граждане России перечислили книги, которые перечитывают чаще всего

Россияне перечислили книги, которые перечитывают чаще всего. Согласно результатам проведенного опроса, 84% граждан России регулярно перечитывают печатные издания. Главной причиной 62% участников назвали особую атмосферу произведений.

Из российских книг чаще всего читатели возвращаются к знаменитому роману «Мастер и Маргарита» (это 40%). На второй строчке расположилась работа «Евгений Онегин» Александра Пушкина (16%). На третьем месте оказалась серия исторических детективов о приключениях Эраста Фандорина Бориса Акунина (15%).

Из зарубежных книг самыми перечитываемыми являются романы о Гарри Поттере (это 37% россиян). Второе место у повести Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе (26%). Топ-3 замыкает роман автора Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (с 23 процентами).