«Киркоров заволновался»: депутаты Госдумы предрекли перемены в культуре и шоубизе

Парламентарии рассказали о том, какой они видят российскую культуру в будущем и что планируют менять прежде всего.

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев сообщил, что в настоящее время подготовлен и выносится на обсуждение законопроект об «отключении от госфинансирования деятелей культуры, занимающих антигосударственную позицию». Инициатива касается не только исполнителей, режиссеров, продюсеров, но и чиновников, сотрудников госкорпораций.

Народный артист РФ, депутат ГД Николай Бурляев заявил, что политики сейчас разрабатывают и будут принимать серьезные законы, ограничивающие вседозволенность в российской культуре. В том числе речь идет о законе о запрете ЛГБТ- пропаганды.

Бурляев дал свою оценку нашумевшему появлению Филиппа Киркорова в полупрозрачных лосинах на концерте в Казахстане:

Для них cамовыразиться, одеться в перья, повилять всеми местами, получить побольше денег. Но что делать, живем в свободном обществе.

На вопрос журналиста о том, будет ли выступление в лосинах считаться ЛГБТ-пропагандой, депутат ответил, что сперва следует принять закон, а затем под него «подверстывать отношение к тому, что мы видим».

Первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпенко считает, что интерес публики «к такой клоунаде скоро отпадет» (последние скандалы с участием Киркорова - прим.ред.). Заслуженная артистка РФ отметила, что «сейчас на сцену вырываются новые исполнители», поэтому из-за появления столь ярких конкурентов «Киркоров заволновался и пошел во все тяжкие».