Критик Бабичев заявил, что сбежавших из России известных артистов ждет провал за границей

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Критик Бабичев заявил, что сбежавших из России известных артистов ждет провал за границей
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Фото из открытых источников

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему сбежавших из страны российских знаменитостей ждет настоящий провал за границей.

Эксперт на примере Светланы Лободы рассказал о всех трудностях, которые ждут опальных звезд за рубежом.

«Их придется ломать, так как тот материал, который они в России исполняли, – это не европейский формат. Ну представьте себе, к примеру взять, переведенные на английский композиции Светланы Лободы «Твои глаза» или другие песни. Это ни о чем. Нужно начинать все с нуля», – считает Бабичев.

Напомним, что украинская певица начала свой гастрольный тур по городам США. В дальнейшем Лобода планирует отправиться на гастроли в Европу и посетить Азию с сольными концертами.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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