Критик Бабичев заявил, что сбежавших из России известных артистов ждет провал за границей

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему сбежавших из страны российских знаменитостей ждет настоящий провал за границей.

Эксперт на примере Светланы Лободы рассказал о всех трудностях, которые ждут опальных звезд за рубежом.

«Их придется ломать, так как тот материал, который они в России исполняли, – это не европейский формат. Ну представьте себе, к примеру взять, переведенные на английский композиции Светланы Лободы «Твои глаза» или другие песни. Это ни о чем. Нужно начинать все с нуля», – считает Бабичев.

Напомним, что украинская певица начала свой гастрольный тур по городам США. В дальнейшем Лобода планирует отправиться на гастроли в Европу и посетить Азию с сольными концертами.