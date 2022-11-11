Людмила Поргина пожаловалась на очередные унижения со стороны Марка Варшавера

Актриса театра и кино Людмила Поргина пожаловалась в очередной раз на директора «Ленкома» Марка Варшавера. По словам артистки, он который ставит ее только в массовку и не дает главные роли.

«Был у меня нервный срыв. Варшавер хочет надо мной поиздеваться. Он вставляет меня по-прежнему во все массовки. После спектакля его догнала, говорю: «Марк Борисович, дайте мне роли, эпизод. Он повернулся и говорит: «ты дура, вон пошла! Ану выведите ее». Состояние тяжелое сейчас», – сказала вдова Николая Караченцова.

Поргина также отметила, что Александру Захарову директор вообще решил снять со всех ролей. Актриса уверяет, что Марк Анатольевич Захаров себе не позволял никогда так унижать женщину.

Из-за недоразумений и суда 73-летняя артистка призналась, что даже принимает антидепрессанты.