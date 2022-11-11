«МК»: Офицер спецназа Матвийчук назвал направление переброски ВСУ от Херсона в ноябре 2022 года

После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие направления.

Бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук сделал предположение, куда могут быть направлены силы ВС Украины, пишет «МК».

Сейчас ВСУ возьмут тайм-аут. Нужно продемонстрировать свою победу в Херсоне. Поэтому ближайшие 3 или 4 дня никакой переброски сил не увидим. Затем большая часть войск будет переброшена, поскольку нужды держать на правом берегу столько людей нет. Форсировать Днепр они не смогут, ведь нет сил и технических возможностей.

По словам военного эксперта, на запорожском и донецком направлениях ситуация сейчас складывается не наилучшим образом для ВСУ, поэтому они могут двинутся в сторону Запорожья.

Во-первых, это очень важное направление. Во-вторых, украинское командование понимает, что РФ может усилить подразделения на данном направлении за счет освободившихся сил в результате переброски на левый берег реки Днепр.