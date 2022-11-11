Названа сумма, которую получила Земфира за свой тур по Европе с осуждением СВО ВС РФ

Певица Земфира с самого начала СВО ВС РФ на территории Украины осудила действия российских властей. После эмиграции в Израиль с актрисой Ринатой Литвиновой, она отказалась от выступлений.

Но вскоре Земфира отправилась в гастрольный тур по странам Европы, за который получила немалую сумму. Как оказалось, за выступления артистке заплатили от 14 до 18 млн рублей. Залы, которые вмещают примерно 3 тысячи человек, были заполнены, а все билеты проданы.

Необходимо отметить, что не все деньги с зарубежного тура пойдут Земфире. Артистке часть суммы нужно отдать музыкантам, вместе с ней работающим на сцене.

Напомним, заграничный тур исполнительницы стартовал 9 октября 2022 года с кипрского города Лимасол. Затем певица отведала с концертами Тель-Авив, Прага, Стамбул, Гамбург, Париж, Берлин, Гаагу и Лондон.