Павел Прилучный и Зепюр Брутян появились на премьере финальных серий «Игры на выживание-2»

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Павел Прилучный и Зепюр Брутян появились на премьере финальных серий «Игры на выживание-2»
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Фото из открытых источников

В театре «Художественный» сегодня состоялась презентация финальных серий нового сезона программы «Игра на выживание-2» кинорежиссера Карена Оганесяна. Среди звездных гостей оказались актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян.

Влюбленный артист решил поделится фото с молодой женой в социальных сетях.

«Побывали на показе заключительных серий второго сезона передачи «Игры на выживание». Не на свои только премьеры ходить» - подписал Павел снимок.

До этого Зепюр Брутян поделилась эмоциями от этого мероприятия. Артистка кино опубликовала видеоролик, на котором ее звездный супруг общается с репортерами. Актриса сопроводила видео строчками из хита Люси Чеботиной «Плакал Голливуд».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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