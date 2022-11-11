Первые фото: В Херсоне ВСУ начали вывешивать украинские флаги

Первые фото с лицами в военной форме в городе Херсоне появились в Сети. Перед этим украинские паблики сообщили, что колонны бронетехники ВСУ продвигаются по дорогам правобережной части Херсонской области по направлению к административному центру региона.

Также в Телеграм-каналах появились фото, как лица в камуфляже вывесили украинский флаг прямо перед зданием полиции в Херсоне.

Есть свидетельства, как несколько молодых парней подняли флаг Украины на центральной площади. Там же собрались несколько десятков человек.

Люди на площади в центре города встретили это событие громкими возгласами одобрения. Многие местные жители снимали все на камеры телефонов, а проезжающие мимо автомобили одобрительно сигналили украинским военным.