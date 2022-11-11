Певец Филипп Киркоров публично заступился за сбежавшую из РФ Пугачеву

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Певец Филипп Киркоров публично заступился за сбежавшую из РФ Пугачеву
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Фото из открытых источников

Певец Филипп Киркоров заступился за сбежавшую из РФ Аллу Пугачеву, призвав оставить ее в покое. Об этом поп-король российской эстрады заявил в эфире шоу "Алена, блин!" на Ютуб.

Артист в том числе раскритиковал звездную журналистку Алену Жигалову за частое упоминание Примадонны в публикациях. Он призвал не обсуждать больше Примадонну и не упоминать имя Народной артистки в негативном ключе.

В эфире Киркоров также заявил, что Алла Борисовна является гордостью России, с которой не сможет сравниться ни одна звезда мира. Он отметил, что россияне выросли на песнях Пугачевой.

Киркоров также попросил оставить в покое не только «великую певицу, но женщину, мать, бабушку». Исполнитель добавил, что он десять лет прожил в браке с Примадонной и поэтому отчасти понимает такой поступок экс-супруги.

Напомним, Пугачева покинула РФ вслед за своим супургом-комиком и перебралась вместе с детьми в Израиль.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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