Певица Валерия не стала молчать после обвинений в избалованности ее единственной внучки Селин

Единственная внучка певицы Валерии родилась 1 января 2021 года. Счастье быть бабушкой 54-летней артистке подарили сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана.

Жена Иосифа Пригожина души не чает в маленькой внучке и старается все свободное время проводить с малышкой. Вчера Валерия показала новое видео, на котором с Селин они кормят друг друга. В комментариях к ролику одна из фанаток написала, что девочка растет избалованной. Певица не стала молчать и сразу же ответила на подобные обвинения. Исполнительница обратилась с вопросом к своей подписчице. Она поинтересовалась у женщины, с чего она взяла, что Селин избаловали. Другие пользователи присоединились к Валерии и стали критиковать недоброжелательницу.

Стоит отметить, что звездная бабушка очень часто показывает, как проводит время с внучкой и делится совместными снимками с прогулки. Мама крохи Лиана с радостью оставляет дочь свекрови, за что часто подвергается критике и нападкам.