Почему звезда кинокартины «Выше радуги» Парфенова не стала популярной актрисой

В 1986 году вышел на экраны кинофильм "Выше радуги". Исполнители главных ролей Дмитрий Марьянов и Екатерина Парфенова, проснулись знаменитыми. Казалось бы, юных артистов ждет счастливое будущее и большие успехи в мире кино. Марьянов воспользовался этим шансом, а вот Парфенова выбрала другой путь.

Во время съемок в ленте "Выше радуги" Кате было всего 12 лет. На "Мосфильме" талантливую девушку заметили благодаря приятной внешности. Популярность, которая обрушилась на девочку, ее совсем не радовала. Екатерина хотела, чтобы ее ценили за личные качества, а не профессию. От знаменитых режиссеров поступали регулярно новые предложения, но Парфенова сосредоточила свое внимание на учебе. В 16 лет актриса сыграла главную роль в картине "Публикация" и затем распрощалась навсегда с кино.

Девушка закончила факультет кибернетики МИФИ. Во время учебы участвовала в международном конкурсе красоты и в нем одержала победу. Некоторое время работала фотомоделью в Париже. В настоящее время экс-звезда кино вместе со своими детьми живет в Лондоне.

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