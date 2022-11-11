Полковник Матвийчук: на Украине понимают, что Россия Херсон им не оставила

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Полковник Матвийчук: на Украине понимают, что Россия Херсон им не оставила
Политика
Фото из открытых источников

Российские военные ушли из Херсона. ВСУ, наоборот, в него зашли. На некоторых зданиях появились украинские флаги. Но полковник запаса Анатолий Матвийчук уверен, в Киеве понимают, что Россия Херсон так просто не оставит и новые бои еще впереди.

Российское командование делает шаг назад для того, чтобы сделать затем два шага вперед, — сказал он.

По словам отставного офицера спецназа, военной победы ВСУ в данном случае нет, ведь за помпезностью входа украинских подразделений в город и налаживанием в нем мирной жизни (в Сети много видеороликов о том, как военные ВСУ разминируют местность) Киев желает восстановить свои силы.

Сейчас ни о каком продолжении боев они помыслить не могут. Теперь ВСУ будут готовить к обороне город Херсон, — уверен Матвийчук.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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