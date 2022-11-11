Шоумен Максим Галкин, артисты Земфира и Борис Гребенщиков зарабатывают миллионы за рубежом

Борис Гребенщиков, Земфира и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) осудили СВО, уехал из России. При этом они продолжают выступать за рубежом на русском языке. Названы гонорары российских звезд за границей, пише «РИА Новости».

Так, Галкин свой тур начал с Израиля и Прибалтике, а продолжил в Океании и США. На 3 марта назначен концерт в штате Техас (Даллас) в зале на 720 мест. Цена билетов —от 95 до 185 долларов. Конечно, все деньги ему не достанутся. Гонорар — это коммерческая тайна. Артистам платят фиксированную сумму, а также процент с продаж. Всего в списке 12 городов.

Заграничный тур Земфиры стартовал 9 октября с Лимасола (Кипр). Певица уже выступила в Тель-Авиве, Стамбуле, Праге, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне. Вместимость залов в среднем — примерно три тысячи. В Нидерландах билет стоит от 120 евро, все распродано. Общая выручка —примерно от 14 до 18 млн рублей.

Фронтмен "Аквариума" выступил в Германии, Турции, Израиле. Впереди Испания. Цена билетов — от 53 до 207 евро со скидкой. Зал расчитан на 802 человека. Соответственно, возможная выручка —примерно 75,4 тысячи евро.