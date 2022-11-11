Российская телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на психически нестабильное состояние

Считанные минуты назад военный корреспондент Роман Романов в своем Телеграм опубликовал краткое сообщение, которое повергло в шок многих его
Мобилизованные в учебном центре под Костромой слишком много употребляют спиртного. Об этом пишет 76.RU, отмечая, что мобилизованные и их родные
Читатели французского издания Le Figaro возмутились русофобией организаторов одного из музыкальных фестивалей во Франции. Гнев французов вызвало
Алена Шишкова стала участницей нового проекта на канале ТВ-3 «Наследники и самозванцы». Ведущий Влад Кадони критически прокомментировал высказывание
44-летняя Ани Лорак, извсетная украинская исполнительница, после премьеры нового клипа на русскоязычную песню "Лабиринт" покинула территорию Россию.
Ландыш Ахметшина – близкая подруга Сергея Кузнецова. Знакомая музыканта рассказала МК, что могло послужить причиной его смерти и почему композитор не
Военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок считает, что прогноз по Херсону американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, бывшего
Губернатор Петербурга Александр Беглов пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр» на улице Зольной. При этом в СМИ не раз указывали на особое отношение
Официально было объявлено, что Вооруженные силы (ВС) РФ решили оставить позиции в Херсоне. Сложное решение было принято. К счастью, в это раз
Мобилизованные из Архангельской области получили помощь от губернатора региона на зимний сезон и тут же его «поблагодарили». Видео с
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