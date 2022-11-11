Российская телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на психически нестабильное состояние

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась поклонникам на плохое самочувствие. 51-летняя телезвезда отмечает нестабильное психическое состояние в последнее время.

Лера много месяцев следит за новостной повесткой. Она переживает за происходящее, поддерживает родную страну в столь непростое время. Сейчас ведущая заметила, что у нее существенно ухудшилось состояние психики. В своем Телеграме знаменитая блондинка написала, что подозревает неладное.

«ПТС — это пост травматический синдром. Походу, у меня он начинается. Три месяца назад был ковид во второй раз. А сейчас психоз, невроз, все из этого вытекающее. У организма всегда замедленная реакция. Если бы бежала, орала, то такого бы не было. Но я молчала, сидела и не шевелилась. Теперь пожинаю плоды», — написала Кудрявцева.

Судя по всему, накрывает актрису по ночам, когда она остается наедине с мыслями и переживаниями. Из-за этого бессонница и ночь, проведенная в гаджете, едва ли не до самого утра.