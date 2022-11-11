Сергей Лазарев раскритиковал вокальные данные исполнительницы Бритни Спирс

Бывший участник поп-группы Smash!! усомнился в вокальных данных знаменитой мировой поп-исполнительницы Бритни Спирс. Об этом Сергей Лазарев рассказала в подкасте Нового Радио «НеДудь».

«Можно ведь не уметь петь, однако быть при этом классным артистом. Знаете ли, Бритни Спирс не особо певица. Тем не менее она выходит на сцену и дает шоу. Точнее раньше давала, сейчас с этим сложности», — заявил сладкологосый исполнитель в интервью.

По мнению Лазарева, он не испытывает теплых чувств к артистам, которые себя «ведут непрофессионально». Также певец подчеркнул, что он не любит тех своих российских коллег, которые относятся неуважительно к музыке и зрителю.