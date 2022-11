Сергей Лазарев заявил, что больше не вернется на «Евровидение»

Сергей Лазарев высказался по поводу возможного участия в международном песенном конкурсе «Евровидении» в будущем. Певец заявил, что больше не вернется в песенное шоу.

39-летний артист выступал на конкурсе уже дважды. Исполнитель высказал свое мнение на счет участия в «Евровидении»:

«Думаю, что в ближайшие десять лет Россия не станет принимать участие. К тому же, для меня конкурс закрыт потому, что уж очень там политическое голосование», — сказал Лазарев.

Также он добавил, что не «лез бы на рожон» и не участвовал бы еще раз в «Евровидении». По словам певца, его выступление в 2019 с композицией «Scream» для него стало победным. Тогда экс-солист группы Smash занял третье место.

В 2016 году он тоже оказался на третем месте с хитом «You Are The Only One».

[video= ]