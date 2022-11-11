Супруга SHAMAN’a впервые продемонстрировала совместное фото в честь пятилетия свадьбы

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Супруга SHAMAN’a впервые продемонстрировала совместное фото в честь пятилетия свадьбы
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Фото из открытых источников

Вторая супруга певца SHAMAN’a Елена Мартынова впервые продемонстрировала совместное фото из романтической фотосессии с певцом. Она трогательно поздравила любимого с деревянной свадьбой, публично признавшись в любви. Пара отмечает 5-летний юбилей вступления в брак.

«Сегодня ровно пять лет с дня нашей с Ярославом свадьбы. Первый юбилей. Это знакомство перевернуло всю мою жизнь, мое сознание. С первых минут jy поразил меня внутренним светом, искренностью, глубиной, масштабом личности, безошибочным умением отделять зерна от плевел. Впервые я встретила человека, у которого исключительный Божий дар, но настолько тяжелый путь, который свой крест нес с таким достоинством и волей.

У него ничего не было, помимо частички Бога, которую за деньги не купить. У него не было «плана Б», не могло быть. Всю жизнь,  самоотверженно и упорно, несмотря ни на что, Ярослав шел по призванию. духа, помноженная на боль, разбила мое сердце с первой же встречи. Я поняла, что должна всегда быть рядом и разделить его судьбу», — написала Елена в послании.


Отметим, что Мартынова занимает должность заместителя гендиректора по продвижению и стратегическим коммуникациям и продвижению «МегаФона». Женщина старше мужа на 14 лет. Поговаривают, что она (как опытный пиарщик) участвует в раскрутке SHAMAN'a.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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