Тележурналист Владимир Соловьев негативно высказался в адрес Ксении Собчак во время прямого эфира

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев очень резко высказался о борьбе добра со злом. Он с негодованием выразил свой негатив в адрес Ксении Собчак.

Как заметил политический обозреватель, на сегодняшний день многие проявили себя по-злодейски и при этом уверены в своей правоте. Негодует он по поводу нынешнего благополучия.

«Посмотрите только, сколько вокруг нас есть мерзавцев, у которых все прекрасно! Мало того, мерзавцы считают, что они очень хорошие люди, а остальные — плохие и им завидуют. Считаете, у той же Собчак есть сомнения в том, что она всегда права? Посмотрите только на ее самодовольную морду», — заявил журналист в прямом эфире.

Досталось от Соловьева другим звездам, сбежавшим из России. Ранее эти артисты считались кумирами многих россиян, а теперь бесстыдно делают скандальные заявления и всячески оскорбляют своих соотечественников.



