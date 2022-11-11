Уехавшей в США внучке Софии Ротару грозит штраф за разговоры на русском языке

Любимая внучка певицы Софии Ротару, названная в ее честь, улетела в США. Девушка осматривает местные достопримечательности. Эмоций у знаменитой наследницы настолько много, что она неожиданно перешла на русский язык.

Последние годы внучка артистки жила на две страны: в Великобритании и Украине. После начала СВО на Украине она не появляется. Девушка живет в Лондоне, лето модель провела на роскошной вилле бабушки в Италии.

Кстати, в социальных сетях София общается на английском языке. Однако сегодня вспомнила про русский и даже раздавала подписчикам советы, о том, как с нуля выучить язык.

За то, что Соня перешла на русский, украинцы ее активно критикуют. Некоторые патриоты даже призывают оштрафовать девушку, как ранее Верку Сердючку. Андрей Данилко, напомним, на свадьбе во Львове общался со сцены на русском языке и пел русскоязычные песни. В итоге местные депутаты планируют выписать штраф артисту.