Внучка рассказала о состоянии здоровья Светланы Светличной: «Круглые сутки под присмотром»

Светлана Светличная на некоторое время исчезла, а затем нашлась и пришла в студию к Андрею Малахову. Актриса заявила, что родственники заставили продать ее квартиру, а взамен купили новую. Вскоре после этого артистка кино оказалась в больнице. С того времени о ней не было ничего слышно.

Внучка Светляковой рассказала о ее состоянии здоровья. По ее словам, Светлана Афанасьевна живет в новой квартире возле Ботанического сада и уже привыкла к новому жилью. Мария Ивашова опровергла слухи об ухудшении состояния 82-летней бабушки:

У нее все стабильно. Разговоры о том, что у нее ухудшилось здоровье, неправда. Она круглые сутки находится под присмотром. С ней сиделка и днем, и ночью. К бабушке мы ежедневно приходим: я, мама либо отец.

Мария уверила, что Светлякова ни в чем не нуждается. Также Ивашова добавила, что Заслуженная артистка о прошлом не вспоминает и не страдает из-за отсутствия внимания зрителей:

Эмоциональное состояние хорошее, стабильное. Ностальгии по прошлому нет. Она всем довольна.