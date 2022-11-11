Mia Boyka не знала, что Николай Басков пел в театре

Певица MIA BOYKA (настоящее имя Мария Бойко) опозорилась вопросом к певцу Николаю Баскову о его работе в театре прямо в эфире шоу «Битва поколений».

Молодая исполнительница похвалила его композицию и спросила, не выступал ли артист на театральной сцене.

«Николай, песня ваша разрыв. Очень красиво поете, как будто попала в мюзикл. Не знаю, вы в театре когда-либо пели?» — задала вопрос Mia Boyka.

После этого другие участники шоу, включая продюсера Виктора Дробыша, певицу Ларису Долину и блогера Даву, начали смеяться. Ведущий Мике объяснил, что Николай выступал в Большом театре и известен как самый молодой артист этого культурного учреждения.

«Я ранее пел в мюзикле «Призрак в опере», кроме того выступал в Большом театре и Мариинском театре, «Лисео», Мадридской и Римской опере», — сказал Басков.