Задыхалась от слез: Юлия Гаврилина подверглась нападению змеи на шоу «Звезды в Африке»

Популярное шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов» в самом разгаре. В реалити осталось всего-навсего девять участников: четверо «синих» и пятеро «красных».

Близится финал проекта, поэтому все оставшиеся герои стараются себя по максимуму проявить и доказать другим членам команды важность и значимость.

В очередном выпуске программы на выживание Юлия Гаврилина столкнется с главным страхом. Звезда TikTok пересилила себя и прошла испытание со змеями для того, чтобы добыть еду себе и своим соплеменникам.

Пресмыкающиеся у девушки вызывают дикий ужас. Во время жуткого испытания змея обвила шею Юли и даже начала душить. В это время Гаврилина задыхалась от слез. Соплеменники как могли поддерживали участницу, но только на расстоянии.