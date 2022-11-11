Задыхалась от слез: Юлия Гаврилина подверглась нападению змеи на шоу «Звезды в Африке»

Считанные минуты назад военный корреспондент Роман Романов в своем Телеграм опубликовал краткое сообщение, которое повергло в шок многих его
Мобилизованные в учебном центре под Костромой слишком много употребляют спиртного. Об этом пишет 76.RU, отмечая, что мобилизованные и их родные
Читатели французского издания Le Figaro возмутились русофобией организаторов одного из музыкальных фестивалей во Франции. Гнев французов вызвало
Алена Шишкова стала участницей нового проекта на канале ТВ-3 «Наследники и самозванцы». Ведущий Влад Кадони критически прокомментировал высказывание
Певица из Украины Вера Брежнева анонсировала новые концерты в Прибалтике. Внимание общественности привлекло то, что супруга Константина Меладзе
44-летняя Ани Лорак, извсетная украинская исполнительница, после премьеры нового клипа на русскоязычную песню "Лабиринт" покинула территорию Россию.
Губернатор Петербурга Александр Беглов пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр» на улице Зольной. При этом в СМИ не раз указывали на особое отношение
После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие
Официально было объявлено, что Вооруженные силы (ВС) РФ решили оставить позиции в Херсоне. Сложное решение было принято. К счастью, в это раз
Первые фото с лицами в военной форме в городе Херсоне появились в Сети. Перед этим украинские паблики сообщили, что колонны бронетехники ВСУ
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